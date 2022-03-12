Булыкин поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 12 марта, на «РЖД-Арене». Начало — в 19.00 (мск).
«Я считаю, что шансы на победу равные, 50 на 50. «Локомотив» играет дома, им нужно показать хороший футбол и добиться победы. ЦСКА набрал хороший ход, новички себя хорошо показывают. Шансы равные, а дальше покажет игра, кто сильнее и кто больше хочет победить», — цитирует Булыкина ТАСС.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, «Локомотив» идет на 6-й строчке.
Источник: https://tass.ru/sport/14050803
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|14:00
|
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|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
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|
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|28.02
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