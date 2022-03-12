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Сегодня, 15:01

Булыкин поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с ЦСКА

Виктория Кравченко

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 12 марта, на «РЖД-Арене». Начало — в 19.00 (мск).

«Я считаю, что шансы на победу равные, 50 на 50. «Локомотив» играет дома, им нужно показать хороший футбол и добиться победы. ЦСКА набрал хороший ход, новички себя хорошо показывают. Шансы равные, а дальше покажет игра, кто сильнее и кто больше хочет победить», — цитирует Булыкина ТАСС.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, «Локомотив» идет на 6-й строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/14050803

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
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16
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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