Булыкин поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 12 марта, на «РЖД-Арене». Начало — в 19.00 (мск).

«Я считаю, что шансы на победу равные, 50 на 50. «Локомотив» играет дома, им нужно показать хороший футбол и добиться победы. ЦСКА набрал хороший ход, новички себя хорошо показывают. Шансы равные, а дальше покажет игра, кто сильнее и кто больше хочет победить», — цитирует Булыкина ТАСС.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, «Локомотив» идет на 6-й строчке.