Арестован бывший муж Аланы Мамаевой

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой арестован, информирует mk.ru. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Липового задержали с поличным при передаче денег некоему Прохорову.

"Самое печальное, что посадил Липового подозреваемый в мошенничестве по фамилии Прохоров, – рассказывает юрист Вадим Лялин. – Этот человек находится в розыске. В свое время Липовой дал ему 4,5 миллиона рублей на бизнес, а тот его "кинул". Было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК (мошенничество), в котором Липовой проходит потерпевшим, а Прохоров обвиняемым".

Липовой захотел вернуть свои 4,5 миллиона и наказать на деньги, которые собирался потратить на детей. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного против кикбоксера по статье "Мошенничество" (где Прохоров уже потерпевший), Липовой обещал ему условный срок за 14,5 миллиона рублей. "Создал видимость наличия между ним и правоохранительными органами доверительных отношений и коррупционных связей, гарантирующих Прохорову наказание в виде условного осуждения" – говорится в постановлении об аресте.

"Липовой не отрицает своей вины, но по факту он попался на провокации Прохорова, – отметил Лялин. – И получается, что профессиональный мошенник засадил за решетку того, кто решил дать ему отпор".

Прохоров сейчас находится в розыске, а Липовой попал в следственный изолятор № 1 "Матросская Тишина".

Липовой – бывший муж нынешней жены футболиста Павла Мамаева. У них есть общий ребенок. Кроме того, он - рекордсмен книги рекордов Гиннесса (нанес 4 000 ударов за 48 минут).

Напомним, что Мамаев также находится в СИЗО. Вчера Тверской районный суд продлил его заключение до 8 апреля.