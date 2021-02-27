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Арбитр правильно наказал игрока «Химок» за симуляцию в матче с «Уфой»

15:40
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На 60-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Уфа» арбитр-дебютант Артем Любимов принял верное решение.

Любимов не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и наказал игрока подмосковной команды Мохамеда Конате желтой карточкой.

Судья, занимавший хорошую позицию, видел, что нападающий симулировал фол, пытался обмануть судью и заработать пенальти. Конате упал в штрафной площади «Уфы» сам — нарушения правил не было.

(Александр Бобров)

Химки — Уфа

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