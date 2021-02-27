Ерохин поделился мнением о вакцинации и коронавирусе
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» подчеркнул, что его семья избегает мест большого скопления людей.
— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже сделал прививку от коронавируса. Как вы относитесь к идее вакцинации игроков лиги и сборной России? — вопрос Ерохину.
— Я как соблюдал все меры предосторожности, так и соблюдаю. Например, мы с семьей полностью исключили походы в кинотеатры, в торговые центры и в рестораны. Никуда не ходим. Я езжу на тренировку и домой. Общаемся только с тем кругом людей, которые точно не болеют. Я пока не прививался. Мне проще надеть маску, помыть руки и обработать их антисептиком. (Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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