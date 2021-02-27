Ерохин поделился мнением о вакцинации и коронавирусе

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» подчеркнул, что его семья избегает мест большого скопления людей.

— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже сделал прививку от коронавируса. Как вы относитесь к идее вакцинации игроков лиги и сборной России? — вопрос Ерохину.

— Я как соблюдал все меры предосторожности, так и соблюдаю. Например, мы с семьей полностью исключили походы в кинотеатры, в торговые центры и в рестораны. Никуда не ходим. Я езжу на тренировку и домой. Общаемся только с тем кругом людей, которые точно не болеют. Я пока не прививался. Мне проще надеть маску, помыть руки и обработать их антисептиком. (Гоша Чернов)