Арбитр Николаев объяснил, как повышать уровень судейства в России

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» объяснил, как повышать уровень российского судейства.

«Нужно дать возможность прийти в себя после смены руководства. Надо дать ребятам возможность спокойно работать, дать конкретные рекомендации, как поступать в тех или иных ситуациях по правилам играм. Руководители пришли только сейчас, нужна совместная работа. Через какое-то время она даст свои плоды», — сказал Николаев «СЭ».

По итогам заседания судейского комитета РФС сегодня, 6 апреля, за ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на 1 матч, Павел Шадыханов — на 2.