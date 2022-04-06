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Сегодня, 13:53

Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона

Судейский комитет РФС отстранил несколько российских арбитров
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Панин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судейский комитет РФС сегодня, 6 апреля, принял ряд решений по арбитрам, которые обслуживали матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ, информирует пресс-служба РФС. Внеочередное заседание провел президент лиги Ашот Хачатурянц.

По его итогам приняты следующие решения:

— арбитр Игорь Панин (матч ЦСКА — «Урал») отстранен до конца сезона;

— арбитр Алексей Сухой (матч «Краснодар» — «Динамо») — до конца сезона;

— арбитр Артем Любимов (ВАР в матче «Краснодар» — «Динамо») — до конца сезона;

— арбитр Сергей Карасев (матч «Локомотив» — «Спартак») — на один матч;

— арбитр Павел Шадыханов (ВАР в матче «Локомотив» — «Спартак») — на два матча.

Напомним, что вышеперечисленные встречи 23-го тура ознаменовались рядом спорных судейских решений и скандалов.

Экран ВАР во&nbsp;время снегопада перед матчем &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ВАР отменять нельзя, а «Сочи» показал цену разговорам о «фарм-клубе». Рабинер — о 23-м туре и тьме судейских скандалов

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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