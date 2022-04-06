Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона

Судейский комитет РФС отстранил несколько российских арбитров

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Судейский комитет РФС сегодня, 6 апреля, принял ряд решений по арбитрам, которые обслуживали матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ, информирует пресс-служба РФС. Внеочередное заседание провел президент лиги Ашот Хачатурянц.

По его итогам приняты следующие решения:

— арбитр Игорь Панин (матч ЦСКА — «Урал») отстранен до конца сезона;

— арбитр Алексей Сухой (матч «Краснодар» — «Динамо») — до конца сезона;

— арбитр Артем Любимов (ВАР в матче «Краснодар» — «Динамо») — до конца сезона;

— арбитр Сергей Карасев (матч «Локомотив» — «Спартак») — на один матч;

— арбитр Павел Шадыханов (ВАР в матче «Локомотив» — «Спартак») — на два матча.

Напомним, что вышеперечисленные встречи 23-го тура ознаменовались рядом спорных судейских решений и скандалов.