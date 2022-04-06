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Булыкин — о словах Родниной про ленивых игроков: «Футбол — спорт номер один в мире»

Булыкин считает, что футбол является спортом номером один во всем мире
Читать «СЭ» в
Дмитрий Булыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание депутата Госдумы РФ Ирины Родниной о лени российских футболистов.

«Фигурное катание и футбол невозможно сравнивать ни в каком компоненте, там девочки занимаются, а здесь мужчины играют. Футбол — спорт номер один во всем мире, поэтому он выигрывает. Здесь мало в чем можно сравнивать с фигурном катанием. Я, конечно, как футболист, поддерживаю футбол.

Да, у футболистов в России действительно завышенная зарплата, но я думаю, что сейчас как раз то самое время, чтобы сделать ее адекватной. Но все равно футбол даже с теми зарплатами, которые будут, является более популярным, чем фигурное катание. Там больше денег и от этого никуда не деться. Полстраны смотрит футбол и люди наслаждаются", — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Роднина заявила, что футбол является хронической болезнью российских мужчин. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что в Европе от футбола получают удовольствие.

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Ирина Роднина
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