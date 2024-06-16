«Балтика» вступила в переговоры с «Зенитом» по трем футболистам

Калининградская «Балтика» хочет приобрести у «Зенита» сразу трех игроков, сообщает Metaratings. Клуб заинтересован в хавбеке Владиславе Саусе, а также голкипере Данииле Одоевском и полузащитнике Евгении Киме. «Балтика» рассматривает как покупку, так и аренду футболистов.

21-летний Одоевский прошедший сезон провел в аренде в «Волгаре», 20-летний Саусь играл в «Шиннике», а 21-летний Ким выступал в «Зените-2» в дивизионе «Б» Второй лиги.