Масалитин прокомментировал шансы «Зенита» купить у «Локомотива» Глушенкова

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением возможном переходе вингера «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Все решают деньги. Спортивной составляющей никакой здесь нет. К тому же «Локомотив» испытывает какие-то финансовые трудности. Ничего личного — только бизнес. Но не пониманию, почему бы не остаться в «Локомотиве» и не выиграть РПЛ с ними? Он же лидер команды. «Локомотив» бы выстрелил, шансы на чемпионство были. Но, видимо, денежек у клуба нет», — цитирует Масалитина Legalbet.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист забил восемь мячей и сделал 21 голевую передачу в 38 матчах за красно-зелёных.