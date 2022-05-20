Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 06:30

Кавазашвили: «Если бы «Зенит» купил не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей!»

Анзор Кавазашвили высказал мнение о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

— Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком плюс?

— Гамид Агаларов. Даже не вспомню, когда последний раз лучшим бомбардиром чемпионата становился игрок из такой слабой команды, как «Уфа». Если уж он там 19 голов наколотил — уверен, и в топ-клубе не затеряется. Купил бы зимой «Зенит» не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей! Вообще бы всех переплюнул!

Его козыри — скорость, выбор позиции, голевое чутье. В нужный момент успевает оторваться от защитника и пробить так, что не каждый вратарь среагирует. Но в «Уфе» парню приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы получить мяч на свободном пространстве. В «Зените», где изумительная полузащита, легче проявить себя. Там хватает мастеров, которые могут выдать такой пас, что форварду только ногу нужно будет подставить. Или голову.

Артем Дзюба. Анзор Кавазашвили: «Дзюба сам прекрасно понимает, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места»

Анзор Кавазашвили
Гамид Агаларов
Футбол
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Как будет выглядеть санкционный футбол в России. РПЛ наводит смуту, борется за нарушение спортивного принципа и живет без денег
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анзор Кавазашвили: «Шварц — лучший тренер РПЛ»

Кавазашвили: «Ваноли — экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости