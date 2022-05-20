Кавазашвили: «Если бы «Зенит» купил не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей!»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

— Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком плюс?

— Гамид Агаларов. Даже не вспомню, когда последний раз лучшим бомбардиром чемпионата становился игрок из такой слабой команды, как «Уфа». Если уж он там 19 голов наколотил — уверен, и в топ-клубе не затеряется. Купил бы зимой «Зенит» не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей! Вообще бы всех переплюнул!

Его козыри — скорость, выбор позиции, голевое чутье. В нужный момент успевает оторваться от защитника и пробить так, что не каждый вратарь среагирует. Но в «Уфе» парню приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы получить мяч на свободном пространстве. В «Зените», где изумительная полузащита, легче проявить себя. Там хватает мастеров, которые могут выдать такой пас, что форварду только ногу нужно будет подставить. Или голову.