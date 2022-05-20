Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» объяснил, почему считает немца Сандро Шварца лучшим тренером РПЛ-2021/22.

— Да, Семак — большой молодец, вновь стал чемпионом, но с «Зенитом» это уже не подвиг, — подчеркнул Кавазашвили. — А Шварц посредственную команду, которая давно ничего не выигрывала, вывел на новый уровень. Сегодня она в шаге от серебряных медалей, пробилась в финал Кубка. На «Динамо» приятно смотреть, радует, что прогрессирует молодежь — Захарян, Грулев, Тюкавин... Это тоже заслуга Шварца.