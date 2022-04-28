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Ангбан: «Абсолютно точно не думаю, что переход в «Сочи» — шаг назад»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о переходе в российский клуб после игры в топовых европейских чемпионатах.

«Я был в отпуске прошлым летом. В «Метце» у нас был не лучший сезон, мы заняли десятое место. Агент сказал, что есть клуб в России, который сделал мне предложение.

Скажу прямо: мое окружение не думало, что я поеду в Россию, но я принял предложение «Сочи». Я абсолютно точно не думаю, что это шаг назад. Здесь много очень хороших команд, а «Сочи» — прекрасный клуб», — сказал Ангбан Metaratings.ru.

Ангбан перешел в «Сочи» из «Метца» летом 2021 года. Воспитанник «Челси» успел поиграть сразу в нескольких сильнейших европейских чемпионатах: испанском, французском и бельгийском.

В составе «Сочи» полузащитник провел 26 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Ангбана с российским клубом истекает летом 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/angban-absolyutno-tochno-ne-dumayu-chto-perekhod-v-sochi-shag-nazad-eto-prekrasnyy-klub-1255472/
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Ангбан: «Сочи» был бы на десятом месте во французской лиге»
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