Ангбан: «Сочи» был бы на десятом месте во французской лиге»

Полузащитник «Сочи» заявил, что команда могла быть занять 10-е место в чемпионате Франции

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан, который ранее выступал за французский «Метц» и испанскую «Гранаду», оценил возможные перспективы сочинского клуба в европейских чемпионатах.

«Думаю, «Сочи» мог бы играть во французской лиге. Возможно, клуб был бы на десятом месте во Франции. С Испанией сложно предположить, потому что там играть немного сложнее», — сказал Ангбан Metaratings.ru.

«Сочи» выступает в Тинькофф РПЛ с 2019 года. Лучшим достижением команды является пятое место в сезоне-2020/21.