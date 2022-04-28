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Ангбан: «Сочи» был бы на десятом месте во французской лиге»

Полузащитник «Сочи» заявил, что команда могла быть занять 10-е место в чемпионате Франции
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан, который ранее выступал за французский «Метц» и испанскую «Гранаду», оценил возможные перспективы сочинского клуба в европейских чемпионатах.

«Думаю, «Сочи» мог бы играть во французской лиге. Возможно, клуб был бы на десятом месте во Франции. С Испанией сложно предположить, потому что там играть немного сложнее», — сказал Ангбан Metaratings.ru.

«Сочи» выступает в Тинькофф РПЛ с 2019 года. Лучшим достижением команды является пятое место в сезоне-2020/21.

Источник: https://metaratings.ru/news/angban-sochi-mog-by-igrat-vo-frantsuzskoy-lige-i-vozmozhno-byl-by-na-desyatom-meste-1255443/
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