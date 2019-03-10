Андрей Аршавин: "Спартак" победил в игре, в которой не должен был побеждать"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин считает, что "Спартак" не должен был обыгрывать "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата России. Красно-белые победили со счетом 1:0.

– Я бы сказал, что "Спартак" победил в том матче, в котором не должен был побеждать, – сказал в эфире "Матч ТВ" Аршавин, говоря о том, что красно-белые сыграли слабее во втором тайме. – "Динамо" не хватило везения, может быть. Не хватило и мастерства игроков в атаке, чтобы реализовывать моменты.