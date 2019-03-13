Болельщики "Спартака" рассказали, что с трудом пронесли на матч согласованный баннер

Фанаты "Спартака" рассказали, что с трудом пронесли согласованный баннер на матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (0:1).

По словам болельщиков, им удалось согласовать полотно за 3 часа до матча, но службы безопасности всячески препятствовали его проносу на стадион вплоть до стартового свистка.

- 10 марта в Химках прошло старейшее дерби России - поединок между динамо и "Спартаком", который завершился минимальной победой красно-белых. К сожалению, как это не редко у нас случается, результат отошел на задний план в информационном поле. На первый план вышла ситуация с отвратительным отношением к болельщикам со стороны организаторов матча.



Конечно, для тех кто был хоть раз на стадионе в Химках, ничего особенного не произошло: тщательный досмотр на пограничном уровне дозволенности является визитной карточкой данной арены, отчего поездка на футбол в те края вызывает сомнения. Но в этот раз руководители лиги оставляя столь циничные комментарии прыгнули выше головы, в связи с чем мы не можем себе позволить больше оставаться в стороне в данном вопросе.



Год за годом футбольные власти ни во что не ставят интересы болельщиков, зачастую действуют так, будто желают и вовсе отвадить людей от посещения футбольных матчей. И мы даже не собираемся сегодня говорить о переносах матчей, о закрытии трибун и секторов, о нелепых штрафах клубам, кривом календаре и прочем, ведь речь пойдёт не об этом. Сейчас пришло время остановиться на произошедших незадолго до начала поединка инцидентах.



На этот матч мы подготовили совсем небольшой баннер, размерами 16*21 метр с подколом в сторону наших оппонентов, которых в очередной раз продинамили с открытием стадиона. Абсолютно добрый и здоровый юмор был воспринят представителями МВД и МЧС как готовящийся акт агрессии и безумная провокация с нашей стороны в потенциально горячем матче. Все, кто видел в итоге баннер, все кто видел эскиз, могут только улыбнуться от этих строк, но на стадии согласования с баннером уже возникли первые проблемы и за пару дней до матча мы понимали, что будут предприняты усилия для недопущения баннера на трибуну.



Так как содержание полотна юридически соответствовало всем нормам, его удалось согласовать и за 3 часа до игры мы приехали с ним в Химки. И все 3 часа до игры мы участвовали в абсолютно бестолковой и унизительной процедуре под названием "пронести согласованный баннер на стадион". 3 долгих часа в промозглую погоду высокие чины разных служб отправляли баннер друг другу, не имея возможности его запретить, но в то же время имея указание постараться его не пропускать. Последний час представители МЧС всячески создавали видимость собственной значимости и важности своего нахождения на этом посту делая вид, что предотвращает, как минимум, аналог Чернобыльской аварии, преграждая путь нашему баннеру на сектор. "Нельзя", "Это опасно", "Это горит" и прочие фразы, которые нам бросают в ответ уже более 12 лет на рисованные баннеры, с тех пор, как они стали массово появляться на трибунах в России. И не имели значения ни сертификаты соответствия на ткань, ни опыты с подпаливанием края баннера, ни что либо еще. Только после стартового свистка нам удалось сломить тупость и упертость принимающих решения людей и занести баннер на трибуну, где его успешно и развернули. Но, как оказалось, это была не самая большая проблема в организации захода зрителей на матч. Мы еще легко отделались.



В то время, как мы вели свою войну за пронос баннера, начался запуск зрителей на трибуны и вновь из радушной страны-хозяйки Чемпионата Мира 2018 мы вернулись во времена ненависти организаторов матча ко всем болельщикам только за то, что они посмели явиться на игру! Людей досматривали с таким пристрастием, будто это не вход на матч чемпионата России по футболу, а, как минимум, вход в Гуантанамо.

"Фанат сам снял штаны". РПЛ довольна организацией дерби "Динамо" и "Спартака"