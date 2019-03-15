Джикия включен в команду недели PES 2019

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 вышла символическая сборная лучших игроков недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число игроков, получивших специальные карточки в игре, вошел защитник "Спартака" Георгий Джикия. Россиянин стал автором единственного гола в матче 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0), за что получил рейтинг 85 OVR (Обычный рейтинг Джикии в PES 2019 - 79 OVR. - Прим. "СЭ").
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
The new Featured Players of the Week are... #PES2019 #PES2019Mobile pic.twitter.com/GnEVh37fwh– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 14 марта 2019 г.
Данных игроков можно заполучить в свои команды в течение недели, начиная с 14 марта.
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