Джикия включен в команду недели PES 2019

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019 вышла символическая сборная лучших игроков недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших специальные карточки в игре, вошел защитник "Спартака" Георгий Джикия. Россиянин стал автором единственного гола в матче 19-го тура чемпионата России против "Динамо"​ (1:0), за что получил рейтинг 85 OVR (Обычный рейтинг Джикии в PES 2019 - 79 OVR. - Прим. "СЭ").

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Данных игроков можно заполучить в свои команды в течение недели, начиная с 14 марта.