"Спартак" оштрафован на 200 тысяч рублей после игры с "Динамо". Итоги заседания КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил штрафные санкции к клубам по итогам 19 тура чемпионата России.

Также Григорьянц сообщил, что все матчи 1/4 финала Кубка России, проходившие на прошлой неделе ("Рубин" - "Локомотив", "Арсенал" - "Оренбург" и "Урал" - "Спартак") прошли без нарушений.

"Динамо" - "Спартак"

Болельщики "Спартака" пронесли 6 несогласованные баннеров, но они не носили оскорбительный характер, соответствовали размерам 1,5х2 метра, по правилам такие баннеры согласовывать не требуется, поэтому красно-белые не получили штраф за эти баннеры. "Спартак" оштрафован за демонстрацию болельщиками оскорбительного баннера в адрес Дениса Глушакова на 50 тысяч рублей.

Болельщик "Спартака" во время матча сжег шарф "Динамо", клуб оштрафован на 50 тысяч за разжигание вражды.

Болельщики обеих команд скандировали кричалки, содержащие ненормативную лексику, и "Спартак", и "Динамо" получили штрафы в размере 100 тысяч рублей.

"Анжи" - "Локомотив"

На 86-минуте болельщики Анжи зажгли 7 файеров, 4 дымовых шашки, 4 петарды и 2 стробоскопа. Махачкалинский клуб оштрафован на 125 тысяч рублей.

"Ростов" - "Арсенал"

Старший тренер команды "Ростов" Виталий Кафанов покидал пределы технической зоны, он получил штраф в 30 тысяч рублей, поскольку это третье нарушение за сезон с его стороны. Также Кафанов в конце встречи вышел на футбольное поле, за это уже сам "Ростов" наказан на 20 тысяч рублей.

"Зенит" - "Уфа"

Болельщики питерцев скандировали оскорбительные выражения, это 7-е нарушение для клуба за сезон, штраф - 70 тысяч рублей.

"Крылья Советов" - "Енисей"

Диктор на стадионе самарского клуба призывал к поддержке "Крыльев", за это клуб получил штраф в 10 тысяч рублей.

"Краснодар" - "Оренбург"

"Оренбург" прибыл на стадион на 10 минут позже установленного времени, это нарушение регламента. Команда оштрафована на 10 тысяч рублей.

"Ахмат" - "Урал"

Главный тренер грозненцев, Рашид Рахимов, покидал техническую зону. Это третье нарушение за сезон с его стороны, специалист оштрафован на 30 тысяч рублей. (Иван Торопцев)