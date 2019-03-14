Маркелов - о поражении от "Локомотива": "Индивидуальные ошибки привели к поражению"

Нападающий "Анжи" Иван Маркелов проанализировал поражение махачкалинцев от "Локомотива" (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России. Сам форвард пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

– За игрой с "Локомотивом" вы смотрели со стороны. Тяжело было наблюдать за игрой партнеров с трибуны?



– Конечно, тяжело. Команда противника сильная и у нас ряд молодых игроков вышел играть. Выглядели они кстати достойно. Были моменты у нас, могли забить,- приводит пресс-служба клуба слова Маркелова.

– Что было сложнее на первых порах? Приноровиться к оборонительным действиям?



– Если считать игру с "Оренбургом", то мы, конечно, по большей части оборонялись. У нас на каждого соперника своя тактика, мы ее стараемся придерживаться и ждём своих моментов. Один из них и реализовали в этом матче.



– Что не получилось с "Локомотивом"?



– Да, как часто это бывает у многих команд – индивидуальные ошибки привели к поражению.

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