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Сегодня, 19:58

Аликин заявил, что готов сыграть за «Родину» в стыковых матчах с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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39-летний защитник «Родины» Павел Аликин в субботу провел прощальный матч — в последнем туре Первой лиги с «Рубином» и заявил, что готов возобновить карьеру и сыграть в стыковых мачтах с «Пари НН» за право выхода в РПЛ.

«После игры с «Рубином» было много эмоций. Во время матча об этом не думал, а потом нахлынуло. Хотя я был готов к этому. Я ведь почти закончил с футболом еще два года назад. Могу играть еще пару лет. Вдруг понадоблюсь еще! На два стыковых матча остаюсь в любом случае», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

7 июня «Родина» сыграет с «Пари НН» в Москве, а 10 июня состоится ответная игра в Нижнем Новгороде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-rodiny-alikin-zavershivshij-kar-eru-igroka-zayavil-chto-gotov-sy-grat-v-perehodny-h-matchah-s-pari-nn/
Павел Аликин
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ФК Нижний Новгород
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Урал – Сочи
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П
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

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