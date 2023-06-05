Барриоса и Кассьерру вызвали в сборную Колумбии

Игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра получили вызов в сборную Колумбии, сообщает пресс-служба петербуржцев.

Для форварда сине-бело-голубых вызов в сборную стал первым в карьере. Барриос ранее уже вызывался в национальную команду.

Сборная Колумбии проведет два товарищеских матча — 16 июня команда сыграет со сборной Ирана, а 20 июня встретится со сборной Германии.