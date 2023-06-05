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Тренер «Зенита» высказался о 19-летнем бразильском защитнике клуба Ренане

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о 19-летнем бразильском защитнике клуба Ренане.

«Как мне игра Ренана на молодежном чемпионате мира? С Италией игра не получилась. Соперник полностью перебегал бразильцев, они не могли даже дышать. В первом тайме бешенная энергетика. Конечно, Ренану есть еще над чем работать, невозможно в таком возрасте не совершать ошибки. Но то, как он обращается с мячом, какие принимает решения — для нас это большой плюс. Конечно, оборонительные навыки надо улучшать. Особенно в тактическом плане. Но мы говорим о футболисте, который провел всего 15-20 игр на взрослом уровне. Это талант, который надо раскрывать и работать. Понятно, что за ним следят многие клубы. Мы тоже следили за ним несколько лет и видели его потенциал. И знали, что будут такие проблемы, которые есть сейчас. Защитника почти невозможно научить первому пасу, правильному выходу из обороны. Это либо есть, либо нет. У Ренана это есть. Намного проще научить обороняться, чем атаковать», — приводит слова Виллиама Metaratings.ru.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. Он заключил контракт с петербуржцами до 2028 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/villiam-o-renane-proshe-nauchit-oboronyatsya-chem-atakovat-blizhaishie-polgoda-on-dolzhen-provesti-v-zenite-256502/
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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