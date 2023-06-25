Сорокин — о позиции УЕФА и ФИФА по отстранению России: «Хотелось бы больше решимости»

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению российского футбола.

«Мы со своей стороны делаем все необходимо, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям. Но как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег», — сказал Сорокин «СЭ».

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.