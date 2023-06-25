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Сегодня, 10:36

Источник: «Трабзонспор» интересуется форвардом ЦСКА Эджуке

Виталий Косик
Корреспондент
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Чидера Эджуке (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в «Трабзонспоре», сообщает Fotospor.

По информации источника, руководство турецкой команды ждет одобрения от главного тренера клуба Ненада Белицы.Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется ПАОК.

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал 3 голевые передачи в 16 матчах.?

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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