Источник: «Трабзонспор» интересуется форвардом ЦСКА Эджуке

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в «Трабзонспоре», сообщает Fotospor.

По информации источника, руководство турецкой команды ждет одобрения от главного тренера клуба Ненада Белицы.Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется ПАОК.

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал 3 голевые передачи в 16 матчах.?

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.