Александр Егоров: «Арсенал» не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в игре с «Краснодаром»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что тульский «Арсенал» так и не обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в матче 17-го тура с «Краснодаром» (1:2). Также, Егоров сообщил, что обращение «Оренбурга» по поводу судейства все еще находится на рассмотрении.

— По поводу «Арсенала»: письмо от клуба по поводу матча с «Краснодаром» в прошлом туре не пришло, поэтому мы считаем, что арбитр поступил абсолютно правильно во всех эпизодах встречи, — сказал Егоров. — Что касается «Оренбурга», то в данный момент письмо клуба еще находится в экспертно-судейской комиссии, вердикта пока нет.

После матча с «Краснодаром» президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил о претензиях к работе главного арбитра матча, Станислава Васильева. По мнению Аджоева, Васильев неверно назначил пенальти в ворота «Арсенала», а также ошибся, не назначив 11-метровый в ворота «быков». «Оренбург» обратился в экспертно-судейскую комиссию после матча 17-го тура против «Ахмата» (1:2), главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов заявил, что в этой встрече «на первый план вышли парни со свистками». (Иван Торопцев)

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