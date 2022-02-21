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«Это им не поможет! Как играли, так и будут играть!» Боярский — об обновленном логотипе «Спартака»

Михаил Боярский заявил, что новый логотип не поможет «Спартаку»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Михаил Боярский.
Фото Global Look Press

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об обновленном логотипе футбольного «Спартака».

«Это им не поможет! Как играли, так и будут играть на своем уровне. Это не выход для «Спартака», — сказал Боярский «СЭ».

С сегодняшнего дня на всех поверхностях московского клуба появится обновленный логотип. На форме он займет свое место с нового сезона.

С апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

ФК Спартак (Москва)
Михаил Боярский
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