Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об обновленном логотипе футбольного «Спартака».

«Это им не поможет! Как играли, так и будут играть на своем уровне. Это не выход для «Спартака», — сказал Боярский «СЭ».

С сегодняшнего дня на всех поверхностях московского клуба появится обновленный логотип. На форме он займет свое место с нового сезона.

С апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.