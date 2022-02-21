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Сегодня, 10:02

«Спартак» представил обновленный логотип

«Спартак» показал, как выглядит новый логотип клуба
Виктория Кравченко
Новый логотип «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
«Спартак» представил обновленный логотип.
Фото ФК «Спартак»
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Московский «Спартак» на официальном сайте презентовал новый логотип клуба.

Ключевые элементы остались прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, а также буква «С» — характерная часть логотипа.

В клубе подчеркивают, что новая эмблема символизирует обновление бренда. Ценности команды отражены в слогане: «Спартак» — здесь каждый важен».

Ромб выстроен геометрически с модульным углом 30°, который поддерживается я во всех элементах эмблемы и стиля. Скосы литеры «С» подчинены углам ромба. Мяч графически расположен в полосе.

Кроме того, был спроектирован специальный узнаваемый шрифт FCSM Antiqua, содержащий строчные и прописные буквы. Подобного шрифта нет ни у одного другого клуба РПЛ.

«Спартак» представил обновленный логотип. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» представил обновленный логотип.
Фото ФК «Спартак»

С сегодняшнего дня на всех поверхностях клуба появится обновленный логотип. На форме он займет свое место с нового сезона.

Также отмечается, что с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-21-zdes_kazhdyy_vazhen_fk_spartak-moskva_predstavlyayet_obnovlennyy_logotip/
ФК Спартак (Москва)
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