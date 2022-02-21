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Даниил Уткин: «Моя судьба прояснится летом»

Уткин заявил, что его будущее определится летом

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин ответил на вопросы по итогам зимних сборов, в том числе и о своем будущем.

Напомним, Уткин — один из лучших игроков чемпионата по реализации штрафных ударов (3 гола). Он перешел в «Ахмат» на правах аренды, а принадлежит «Краснодару».

— Эти сборы оцениваю для себя положительно. Набирать форму было совсем не тяжело, отчасти связываю это с работой, проделанной в отпуске. Сейчас ощущения оптимальные. Амбиции у «Ахмата» самые высокие — весной будем играть на победу в каждом матче, — комментирует Уткин.

— В «Ахмате» вы стали одним из лидеров команды. Какова ваша дальнейшая судьба, определились ли с будущим?

— Заглядывать далеко не готов. В «Ахмате» я в аренде до лета, а там что-то прояснится.

— Вы стабильно забиваете за «Ахмат», и сборы не стали исключением. Тренерский штаб усилил ваши атакующие функции?

— В ходе сборов выходил на своей позиции в центре полузащиты. Забил два мяча: первый — после атаки вторым темпом, второй — после прострела, в пустые ворота.

— В этом сезоне на вашем счету три гола со штрафных. А какова цель по числу голов? Отрабатывали штрафные на сборах?

— Как во всех командах — остаемся после тренировок. Планку на число забитых голов не ставил.

— Кто для вас пример исполнителя стандартов?

— Месси.

— Нет ощущения, что в РПЛ дефицит на исполнителей штрафных ударов?

— У меня другое наблюдение: команды стали более грамотно обороняться при стандартах, поэтому забивать становится сложнее.

Даниил Уткин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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 13
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П
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