Даниил Уткин: «Моя судьба прояснится летом»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин ответил на вопросы по итогам зимних сборов, в том числе и о своем будущем.

Напомним, Уткин — один из лучших игроков чемпионата по реализации штрафных ударов (3 гола). Он перешел в «Ахмат» на правах аренды, а принадлежит «Краснодару».

— Эти сборы оцениваю для себя положительно. Набирать форму было совсем не тяжело, отчасти связываю это с работой, проделанной в отпуске. Сейчас ощущения оптимальные. Амбиции у «Ахмата» самые высокие — весной будем играть на победу в каждом матче, — комментирует Уткин.

— В «Ахмате» вы стали одним из лидеров команды. Какова ваша дальнейшая судьба, определились ли с будущим?

— Заглядывать далеко не готов. В «Ахмате» я в аренде до лета, а там что-то прояснится.

— Вы стабильно забиваете за «Ахмат», и сборы не стали исключением. Тренерский штаб усилил ваши атакующие функции?

— В ходе сборов выходил на своей позиции в центре полузащиты. Забил два мяча: первый — после атаки вторым темпом, второй — после прострела, в пустые ворота.

— В этом сезоне на вашем счету три гола со штрафных. А какова цель по числу голов? Отрабатывали штрафные на сборах?

— Как во всех командах — остаемся после тренировок. Планку на число забитых голов не ставил.

— Кто для вас пример исполнителя стандартов?

— Месси.

— Нет ощущения, что в РПЛ дефицит на исполнителей штрафных ударов?

— У меня другое наблюдение: команды стали более грамотно обороняться при стандартах, поэтому забивать становится сложнее.