Актер и болельщик «Спартака» Назаров отреагировал на решение КДК по Жиго и Фомину стихотворением

Актер и известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал решение КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника бело-голубых Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Я вам пишу поскольку очень стыдно за Фомина, Жиго и КДК. Коль оба виноваты очевидно, так не допускайте бардака. Сколь несерьезно это и плешиво — делить футбол на чистых и нечистых. Мы выглядим как никогда паршиво. Нет личностей — лишь жалкие статисты. Сами себя мы высекли и стонем, ведь все законы наши, к сожалению, мы уровняли с пошлым беззаконием, и необязательностью, и невыполнением. Все органы правления бесполы, поэтому осечки многократны. Сегодня репутация футбола модмочена и пахнет неприятно. Двойных стандартов теплая лазейка, как рады ей умелые каталы. И нет для них ни срока, ни статейки, ни канделябра нет, ни шандала. Зачем открыли ящик вы Пандоры? Последствия постыдны и опасны. Спаситесь от ненужного позора и вас поймут, ведь все предельно ясно», — сказал Назаров на видео в Instagram.

Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Встреча пройдет в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).