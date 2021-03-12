Актер и болельщик «Спартака» Назаров отреагировал на решение КДК по Жиго и Фомину стихотворением
Актер и известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал решение КДК РФС отменить дисквалификацию полузащитника бело-голубых Даниила Фомина и оставить в силе отстранение защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
«Я вам пишу поскольку очень стыдно за Фомина, Жиго и КДК. Коль оба виноваты очевидно, так не допускайте бардака. Сколь несерьезно это и плешиво — делить футбол на чистых и нечистых. Мы выглядим как никогда паршиво. Нет личностей — лишь жалкие статисты. Сами себя мы высекли и стонем, ведь все законы наши, к сожалению, мы уровняли с пошлым беззаконием, и необязательностью, и невыполнением. Все органы правления бесполы, поэтому осечки многократны. Сегодня репутация футбола модмочена и пахнет неприятно. Двойных стандартов теплая лазейка, как рады ей умелые каталы. И нет для них ни срока, ни статейки, ни канделябра нет, ни шандала. Зачем открыли ящик вы Пандоры? Последствия постыдны и опасны. Спаситесь от ненужного позора и вас поймут, ведь все предельно ясно», — сказал Назаров на видео в Instagram.
Жиго пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Встреча пройдет в субботу в 19.00 (мск). Футболист получил четвертую желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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