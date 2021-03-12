Гендиректор «Рубина» Сайманов назвал причины падения России в рейтинге УЕФА
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» прокомментировал обновление рейтинга УЕФА. Ранее стало известно, что Голландия подвинула Россию на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.
«Причина в неудачных выступлениях наших клубов в еврокубках. Мне понравилось, как сказал Геркус — все циклично. Мы же не всегда были наверху или внизу. Как-то так сложилось, что мы неудачно сыграли. Это комплекс причин», — сказал Сайманов «СЭ».
Также Сайманов высказался о лимите на легионеров, который называют одной из причин падения России в рейтинге УЕФА. По мнению гендиректора «Рубина», этот вопрос надо трезво обсудить всесторонне исследовать. Не должно быть метаний.
Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Голландцы отодвинули нас с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. В перспективе возможно падение в рейтинге до 10 места в сезоне-2021/22.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю