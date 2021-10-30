Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал результат матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1). Красно-белые после разгрома от «Зенита» (1:7) пропустили ответгный гол на 90+5-й минуте встречи.

«Хочу поздравить Зарему, это ее очко. Все, что смог сделать Руй — причесаться и хорошо одеться. Ничего в команду не принес. Поэтому одно очко, — отметил Гурцкая. — Если бы еще побрился, было бы 3 очка! Команда просто в жутком состоянии. Посмотрите на их лица. Даже на тех, кто приносит результат. Просто в жуткой форме находятся Мозес и Промес. Это жалкое зрелище. Плюс эти перестановки вратаря. В итоге в конце Селихов и решил исход игры. Это все рано, что ты при тяжелом заболевании используешь для лечения пластырь.

Просто смешно. Глупо кого-то обвинять. Это же не Максименко ошибся, что его надо менять. Один удар в ворота Салихова — гол. Вопрос в общей командной болезни. Проблема с тренером, люди в него не верят. Они умеют играть в футбол, но выходят с потухшими глазами. Соболев просто в ужасной форме. Я сегодня сидел в окружении спартаковских болельщиков. Это невозможно! Я даже матом ругаться хочу, так играть в футбол невозможно. Нет никакого азарта в домашнем матче".