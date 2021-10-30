Руй Витория: «Спартаку» не хватило небольшой крупицы удачи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ничью в домашнем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру, — сказал Витория. — Это была игра против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был последние матчи. Сегодня мы играли компактней, стабильней, смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, но пропустили гол и не смогли каким-то образом восстановиться от контратаки, потому что это были уже последние секунды матча, это было жестоко. Футбол жесток. Возможно, нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось.

— С чем была связана ротация во вратарской линии? Есть ли вина Селихова в пропущенном мяче?

— В первую очередь, мне понравилось его выступление, его игра, он всегда играл очень внимательно. Я верю всем трем вратарям. Настало время, чтобы делать эти замены быстро и легко.

- Вы сказали, что не хватило крупицы удачи. Но создалось впечатление, что произошла детская ошибка, ребята потеряли концентрацию. Нет ли у вас ощущения, что команда уровня «Спартака» не имеет права так действовать на последней минуте матча, ведя в счете?

- Мы сделали замену, в добавленное временя должны были удержать мяч. Этой ошибки не должно было быть. Мяч оказался впереди, и контратака была просто невозможна в это добавленное время. Эти мелкие неточности, которые мы обсудим, они составили проблему в последние минуты игры. Когда мяч уже оказался рядом с Селиховым, он прошел рядом с другими игроками, которые не должны были этого допустить.