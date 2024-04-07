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Сегодня, 07:08

Тарханов оценил будущее Педро в «Зените»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал перспективы в РПЛ нападающего «Зенита» Педро.

— Я думаю, Педро — большой талант даже по меркам Бразилии. Хороший мальчик. Но по одной игре далеких выводов делать не надо. Хотя Педро и на сборах «Зенита» хорошо выглядел в товарищеских матчах. Его только готовят к выступлениям за основной состав. Хорошо, что выходит играть в таком возрасте. Голы классные забил «Спартаку», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-vy-uzhe-ne-sravnivajte-pedro-s-pele/
ФК Зенит
Александр Тарханов
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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Ростов – Сочи
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Динамо – Спартак
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