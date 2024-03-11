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11 марта, 14:49

Канчельскис: «Абаскаля жалко, а Черчесов в «Спартаке» — это смех»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о главном тренер «Спартака» Гильермо Абаскале.

«В «Спартаке» тренер никогда не может чувствовать себя в безопасности. В каком-то смысле Абаскаля даже жалко. Но он тоже много чудил в последнее время. То дисквалификацию получит, то с матча сбежит. Странные вещи происходят у красно-белых. Черчесов на смену Абаскалю? Черчесов в «Спартаке» — это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Также Карпов сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

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Зенит

 6
И К Ж
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Оренбург

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