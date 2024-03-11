Канчельскис: «Абаскаля жалко, а Черчесов в «Спартаке» — это смех»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о главном тренер «Спартака» Гильермо Абаскале.

«В «Спартаке» тренер никогда не может чувствовать себя в безопасности. В каком-то смысле Абаскаля даже жалко. Но он тоже много чудил в последнее время. То дисквалификацию получит, то с матча сбежит. Странные вещи происходят у красно-белых. Черчесов на смену Абаскалю? Черчесов в «Спартаке» — это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Также Карпов сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.