Станислав Черчесов: «О встрече с представителями «Спартака» ничего не знаю»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» информацию, в соответствии с которой он во второй половине понедельника, 11 марта, должен встретиться с председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыцыным по поводу назначения в московскую команду.

— В 20-м туре РПЛ я побывал на матчах «Динамо» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», а вот в Лужники на игру «Спартака» с «Факелом» не ездил. Ни с кем из руководства красно-белых в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю, — сказал Черчесов. — Не хотелось бы читать о себе то, чего нет.