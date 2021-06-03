Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент опроверг информацию об интересе «Спартака» к Жоау Мариу

11:16
Теги:

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Спортинга» Жоао Марио прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

Как сообщает Record, «Спартак» значится среди претендентов на полузащитника «Интера» Жоау Мариу, который прошлый сезон провел в аренде в лиссабонском «Спортинге».

«Интерес «Спартака»? Нет, мне никто не звонил», — сказал Пасторелло «СЭ».

В завершившемся сезоне Мариу сыграл за «Спортинг» 34 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.

(Данил Алешин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николишин высказался о матче ЧМ-2021 Россия — Канада
Умер звезда сериала "Ментозавры" Андрей Погребинский
Венера в Раке: какие знаки зодиака почувствуют влияние планеты любви больше всех
Вирусолог рассказал о плюсах и минусах вакцины «КовиВак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы