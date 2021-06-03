Агент опроверг информацию об интересе «Спартака» к Жоау Мариу
11:16
Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Спортинга» Жоао Марио прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».
Как сообщает Record, «Спартак» значится среди претендентов на полузащитника «Интера» Жоау Мариу, который прошлый сезон провел в аренде в лиссабонском «Спортинге».
«Интерес «Спартака»? Нет, мне никто не звонил», — сказал Пасторелло «СЭ».
В завершившемся сезоне Мариу сыграл за «Спортинг» 34 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.
(Данил Алешин)
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