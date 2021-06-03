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«Спартак» может приобрести защитника «Галатасарая»

11:05
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«Спартак» может приобрести центрального защитника «Галатасарая» Кристиана Люиндаму, информирует Rixo Sport. Красно-белые готовят предложение на сумму 3,5 миллиона евро.

Однако турецкий клуб хочет больше и недавно отказался продавать 27-летнего футболиста за 4,5 миллиона.

Люиндама родом из ДР Конго. За «Галатасарай» он выступает с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Турции, в которых отдал один голевой пас и получил четыре желтые карточки.

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