«Спартак» может приобрести защитника «Галатасарая»

«Спартак» может приобрести центрального защитника «Галатасарая» Кристиана Люиндаму, информирует Rixo Sport. Красно-белые готовят предложение на сумму 3,5 миллиона евро.

Однако турецкий клуб хочет больше и недавно отказался продавать 27-летнего футболиста за 4,5 миллиона.

Люиндама родом из ДР Конго. За «Галатасарай» он выступает с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Турции, в которых отдал один голевой пас и получил четыре желтые карточки.