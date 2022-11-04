Агент Николича — о незаинтересованности тренера работать в «Сочи»: «Все может быть»
Агент Марко Николича Деян Йоксимович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что тренер не заинтересовался предложением «Сочи».
«Николич не заинтересовался предложением «Сочи»? Не хочу сейчас говорить про этот слух. Все может быть», — сказал Йоксимович корреспонденту «СЭ».
Ранее о том, что Николич — главный кандидат в сменщики Вадиму Гаранину, сообщал «РБ Спорт».
По данным «СЭ», Марко Николич без энтузиазма отнесся к варианту с назначением главным тренером «Сочи».
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