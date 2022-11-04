Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Агент Солдатенкова и Ежова опроверг слухи о возможном переходе игроков в «Локомотив»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Агент Александра Солдатенкова и Романа Ежова Павел Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слухи о возможном переходе игроков в «Локомотив» в зимнее трансферное окно.

«Ежов и Солдатенков могут перейти в «Локомотив» этой зимой? Пока это разговоры ни о чем», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ».

25-летний Солдатенков и 25-летний Ежов с 2020 года выступают за «Крылья Советов». Александр провел за самарский клуб 73 матча, в которых отличился 4 раза. У Романа 79 игр за «Крылья» и 9 голов.

ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Удивительные истории из жизни Плющенко: «Раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру»
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
В России празднуют День народного единства
Венгрия обвинила ЕС в раздувании глобальной проблемы из конфликта на Украине
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Факела» Свинов назвал лучших нападающих РПЛ

Агент Николича — о незаинтересованности тренера работать в «Сочи»: «Все может быть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости