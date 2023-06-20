Агент Конате рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Интерес есть не только от хорватского «Динамо» Загреб, но и от многих бельгийских и французских клубов. Но сейчас такая ситуация, что во многие клубы трудно перейти из-за сложностей с финансами. По сути ему лучше пойти в какой-то российский клуб, а оттуда перейти в Европу. Так будет лучше и для «Ахмата», и для игрока», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.