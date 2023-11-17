Стали известны сроки восстановления Кассьерры

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, когда игрок восстановится от травмы.

«Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней», — приводит Sport24 Петрпулоса.

Кассьерра получил травму в конце матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). В этом сезоне нападающий забил 13 голов.