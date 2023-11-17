Вахания: «Для всех матч со «Спартаком» — особенный. Эту команду хочется обыгрывать всегда»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал «СЭ», что «Спартак» является для него главным раздражителем среди всех соперников.

В воскресенье, 12 ноября ростовчане уступили красно-белым (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России-2023/24.

— Ты — воспитанник «Зенита». Для тебя матч со «Спартаком» — что-то особенное?

— Да конечно. Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» — вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более, у них дома.

— Для тебя «Спартак» — главный раздражитель?

— Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать.

«Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга.