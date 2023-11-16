Канчельскис считает Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.

«Можно ли Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное. Кому-то нравится игра краснодарцев, кому-то нет, но главное результат. Если этого нет, то никого красивая игра не устраивает. «Краснодар» идет и работает в правильном направлении. Работа тренера определяется по результату. Краснодарцы, может, и не показывают самый красивый футбол, но зато они на первом месте», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, идет первым в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (25). «Быки» впервые в истории лидируют в чемпионате по истечении половины сезона.