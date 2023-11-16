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Сегодня, 23:09

Канчельскис считает Ивича лучшим тренером РПЛ по итогам первого круга

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.

«Можно ли Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное. Кому-то нравится игра краснодарцев, кому-то нет, но главное результат. Если этого нет, то никого красивая игра не устраивает. «Краснодар» идет и работает в правильном направлении. Работа тренера определяется по результату. Краснодарцы, может, и не показывают самый красивый футбол, но зато они на первом месте», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, идет первым в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (25). «Быки» впервые в истории лидируют в чемпионате по истечении половины сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-nazval-ivicha-luchshim-trenerom-rpl-po-itogam-pervogo-kruga-306306/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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