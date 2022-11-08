Агент Кухты: «Ян переживает за «Локомотив»

Агент Кухты рассказал, что форвард переживает за выступление «Локомотива» в РПЛ

Агент форварда «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал, что 25-летний чех следит за результатами «Локомотива».

«Безусловно, Кухта следит за «Локомотивом» и знает, что сейчас у команды не лучшие времена. Ян переживает за «Локомотив» и бывших партнеров по команде. Надеемся, что клуб сможет исправить ситуацию и вернуться на прежний уровень», — цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

Форвард перешел в «Локомотив» в январе 2022 года, в июле он отправился в годичную аренду в «Спарту».

За чешский клуб 25-летний футболист провел 11 матчей, забив 4 гола и сделав 2 голевые передачи.

Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.