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Сегодня, 11:54

Гленн Бейл считает, что Пиняев в будущем может перейти в «МЮ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о будущем своего одноклубника Сергея Пиняева.

«Пиняев — большой молодец! Он может еще больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. В матче с «Торпедо» он мог бы больше и забить, и отдать. Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет? В будущем Пиняев мог бы там поиграть», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 13 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glenn-bejl-predskazy-vayu-chto-v-budushhem-pinyaev-budet-igrat-v-myu/
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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