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Сегодня, 12:49

Агент Дивеева сообщил, что футболист должен быть готов к весенней части РПЛ

Алина Савинова
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

26 июля 24-летний игрок перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

«Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА, он сейчас восстанавливается в ОАЭ. Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов. На сборах Дивеев должен приступить к работе в общей группе, но пока вопрос, на каком именно сборе начнет тренироваться. Врачи наблюдают, смотрят и дают свою рекомендацию», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Московская команда проведет зимние сборы в ОАЭ, где сыграет два товарищеских матча, а также в Турции. В первом матче после зимнего перерыва армейцы на своем поле встретятся с «Оренбургом».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-igor-vosstanavlivaetsya-v-oae-k-vesennei-chasti-rpl-dolzhen-byt-gotov-314861/
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Пари НН – Факел
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