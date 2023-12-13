Агент Дивеева сообщил, что футболист должен быть готов к весенней части РПЛ

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

26 июля 24-летний игрок перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

«Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА, он сейчас восстанавливается в ОАЭ. Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов. На сборах Дивеев должен приступить к работе в общей группе, но пока вопрос, на каком именно сборе начнет тренироваться. Врачи наблюдают, смотрят и дают свою рекомендацию», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Московская команда проведет зимние сборы в ОАЭ, где сыграет два товарищеских матча, а также в Турции. В первом матче после зимнего перерыва армейцы на своем поле встретятся с «Оренбургом».