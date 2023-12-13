В «Динамо» рассказали, что болельщики бело-голубых должны загадать на Новый год

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что болельщики бело-голубых должны загадать под бой курантов на Новый год.

«Пожелание — как и всегда после 1976 года. Чтобы наступил именно тот Новый год, который принесет вожделенную мечту о чемпионстве», — сказал Гафин «СЭ».

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 18 туров.