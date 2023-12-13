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Быстров об Аршавине: «Только я могу напихать ему на скамейке запасных. С такими звездами надо пожестче!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Андрей Аршавин и Владимир Быстров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» ответил члену правления сине-бело-голубых Андрею Аршавину.

13 декабря Аршавин в интервью «РБ Спорт» заявил, что его раздражает присутствие Быстрова в своей жизни.

«Вы не видели, как я ему пихал на скамейке запасных? Кто может Андрей Сергеевичу напихать на скамейке? Только я. Хорошо, что Андрей Разин доверил мне место второго помощника. С такими звездами надо пожестче!», — сказал Быстров «СЭ».

Аршавин представлял команду дивизиона Харламова в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который проходил с 9 по 10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год. Быстров играл в петербургском клубе с 2002 по 2005, а затем с 2009 по 2014 год.

На данный момент Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита», а Быстров тренирует юношескую сборную России.

Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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