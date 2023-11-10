Агент Дасы: «Команда ехала на автобусе, прозвучала сирена. С Эли все в полном порядке»

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» и сборной Израиля Эли Дасы, рассказал об инциденте, который произошел с футболистом перед вылетом на отборочный матч Евро-2024 против Косово.

Ранее игроки сборной Израиля, за которую выступает Даса, были вынуждены приостановить дорогу в аэропорт Тель-Авива из-за ракетного обстрела.

«Команда ехала на автобусе, прозвучала сирена, но ничего страшного не случилось. С Эли все в полном порядке. Он в безопасности», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Матч Косово — Израиль должен пройти 12 ноября. Изначально встреча была запланирована на 15 октября, однако ее перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.