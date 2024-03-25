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Агент Адигезалов предположил, что «Спартак» интересовался тренером «Карабаха» Гурбановым

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Агент Рамил Адигезалов выразил мнение, что «Спартак» был заинтересован в приглашении наставника «Карабаха» Гурбана Гурбанова на пост главного тренера команды.

«Думаю, многие клубы обратили на него внимание. Были разговоры о «Лацио», чемпионате Турции. Думаю, что и «Спартак» следил за ним. Очень логично, если на него будет большой спрос. «Спартак» — это очень масштабный проект, самый популярный клуб России. Поэтому, конечно, любому тренеру, не только Курбану, было бы это очень интересно», — цитирует агента Legalbet.

Гурбанов возглавляет «Карабах» с июля 2008 года. Под руководством 51-летнего специалиста команда 9 раз становилась чемпионом Азербайджана и 5 раз завоевывала Кубок страны. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В текущем розыгрыше Лиги Европы клуб дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл «Байеру» со счетом 5:4 по сумме двух матчей.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Карабах
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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