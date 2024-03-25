Агент Адигезалов предположил, что «Спартак» интересовался тренером «Карабаха» Гурбановым

Агент Рамил Адигезалов выразил мнение, что «Спартак» был заинтересован в приглашении наставника «Карабаха» Гурбана Гурбанова на пост главного тренера команды.

«Думаю, многие клубы обратили на него внимание. Были разговоры о «Лацио», чемпионате Турции. Думаю, что и «Спартак» следил за ним. Очень логично, если на него будет большой спрос. «Спартак» — это очень масштабный проект, самый популярный клуб России. Поэтому, конечно, любому тренеру, не только Курбану, было бы это очень интересно», — цитирует агента Legalbet.

Гурбанов возглавляет «Карабах» с июля 2008 года. Под руководством 51-летнего специалиста команда 9 раз становилась чемпионом Азербайджана и 5 раз завоевывала Кубок страны. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В текущем розыгрыше Лиги Европы клуб дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл «Байеру» со счетом 5:4 по сумме двух матчей.