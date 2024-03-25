Бышовец: «Мне не нравится, как расходуют средства наши футболисты»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о зарплатах нынешних футболистов.

«Главное в сегодняшних футболистах не количество денег, которые они получают, а то, как они их используют. Мне не нравится, как расходуют средства наши футболисты. А это очень важно. Когда ты имеешь большие деньги для того, чтобы помогать и футбольным школам, и детям из необеспеченных семей... Этого важного момента не хватает нашим футболистам. Хотя их зарплаты несравнимы с нашими», — приводит слова Бышовца Sport24.

Всю свою карьеру Бышовец провел в киевском «Динамо». В составе сборной СССР нападающий провел 39 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 1 голевую передачу. Будучи тренером, он руководил национальной командой СССР, московским «Динамо», «Зенитом» и «Локомотивом».